Спасателя из Подольска наградили медалью «За отвагу на пожаре»

В День спасателя старшему прапорщику внутренней службы Николаю Кидяшову вручили медаль «За отвагу на пожаре». Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил героя с получением государственной награды.

Николай Кидяшов поступил на службу в Министерство чрезвычайных ситуаций более 20 лет назад. Спасатель служил в Великом Новгороде, а через три года его перевели в Подольск. Герой спас из огня десятки людей, однако сам он считает это просто работой.

«Очень рад, что Подольск становится домом для людей с большим сердцем, настоящих профессионалов и храбрецов. Безусловно, эта почетная награда стала еще одним подтверждением высоких личностных качеств. Желаю успехов на жизненном пути, исполнения всего задуманного», — подчеркнул глава Подольска Григорий Артамонов.

Отметим, что Государственную награду Российской Федерации учредили Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2018 года № 519 «Об учреждении медали „За отвагу на пожаре“ и установлении почетного звания „Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации“».