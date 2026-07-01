Спасатели вывели заблудившуюся семейную пару из леса в Орехово-Зуевском округе

Во вторник, 30 июня, работники 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли заблудившуюся семейную пару. Инцидент произошел в лесу между деревней Хотеичи и селом Ильинский Погост Орехово-Зуевского городского округа.

В 13:30 в единую службу экстренной помощи «Система-112» поступил звонок от обеспокоенного мужчины. Он рассказал, что со своей супругой пошел в лес за грибами и они заблудились.

Начальник части Евгений Кондрашев сообщил, что спасатели оперативно выехали в район предполагаемого поиска. Они установили телефонную связь с потерявшимися, уточнили их примерное местонахождение и постоянно были на связи.

Специалисты прочесывали лесную чащу и подавали звуковые сигналы со специальной автомобильной техники. Через три часа они нашли заблудившихся мужчину 1966 года рождения и женщину 1983 года рождения.

Спасатели оказали им психологическую помощь и вывели из леса. Затем они провели с ними беседу о правилах поведения в лесу и довезли до места проживания. Медицинская помощь никому не потребовалась.