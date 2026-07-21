Спасатели вывели заблудившегося пенсионера из леса в Волоколамском округе

В понедельник, 20 июля, работники 203‑й и 336‑й пожарно‑спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пенсионера, который заблудился в лесу недалеко от деревни Воротово Волоколамского муниципального округа.

Около двух часов дня в службу экстренной помощи «Система‑112» поступил звонок от родственницы пожилого человека. Она сообщила, что они разговаривали по телефону, и мужчина обещал вернуться в назначенное время, но затем перестал выходить на связь.

Заместитель начальника ПСЧ‑203 Ирина Месилова рассказала, что специалисты оперативно прибыли в предполагаемую зону поиска. Они начали прочесывать лес и работать на отклик, надеясь, что мужчина услышит звуковые сигналы и выйдет навстречу. Одновременно спасатели продолжали попытки дозвониться до него.

Поиск осложняли наступающие сумерки. Работы продолжались около восьми часов, пока грибник не оказался в зоне с устойчивой мобильной связью и смог ответить спасателям. Оказалось, что пенсионер за это время ушел достаточно далеко от обозначенного места и оказался в противоположной части леса. По телефону он смог примерно обозначить свое местоположение, после чего был найден и выведен из чащи. Мужчина чувствовал себя хорошо и в медицинской помощи не нуждался.