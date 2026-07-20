Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса в Щелкове

В пятницу, 17 июля, сотрудники 279-й пожарно-спасательной части и поисково-спасательного поста 300-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с кинологами, добровольцами отряда «ЛизаАлерт» и спасателями городского округа Щелково отыскали и вывели из леса заблудившегося мужчину.

Инцидент произошел недалеко от деревни Булаково. Как рассказал начальник ПСЧ-279 Вячеслав Семенов, в понедельник, 13 июля, в 20:15, в службу «Система-112» обратилась супруга пенсионера. Она сообщила, что ее муж ушел в лес около 13:00 и не вернулся в назначенное время.

Спасатели сразу же отправились в район предполагаемого поиска. Они начали обследовать лесной массив, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. Поскольку мужчина оставил мобильный телефон дома, связаться с ним не представлялось возможным.

После нескольких дней поисков, ближе к вечеру пятницы, благодаря слаженной работе всех участников операции, заблудившегося мужчину удалось найти и вывести из леса. Медицинская помощь ему не потребовалась, и спасатели доставили его домой.