Спасатели вывели заблудившегося грибника из леса в Подмосковье

В четверг, 16 июля, работники 254-й пожарно-спасательной части и отдельного поста 248-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» отыскали и вывели из леса заблудившегося мужчину. Инцидент произошел недалеко от деревни Бразуково Павлово-Посадского городского округа.

Около двух часов дня в службу экстренной помощи «Система-112» позвонили родственники пожилого мужчины. Они сообщили, что он отправился в лес за грибами в десять часов утра и не вернулся в назначенное время.

Спасатели оперативно выехали на место и начали поиски. Они прочесывали лесную чащу, подавая звуковые сигналы со спасательного автомобиля. Попытки установить телефонную связь с пенсионером не увенчались успехом.

Примерно через четыре часа поисков спасатели нашли мужчину в районе лесного болота. Медицинская помощь ему не потребовалась. Спасатели напомнили грибнику правила поведения в лесу и благополучно доставили его домой.