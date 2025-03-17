Спасатели вывели с треснувшего льда водохранилища двух рыбаков в Можайске

Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части получили благодарность от рыбаков, которых спасли со льда Можайского водохранилища. Как рассказал заместитель начальника теруправления № 2 Алексей Кочуев, ранее в службу экстренных вызовов «Система-112» поступил вызов о двух мужчинах, которые оказались в беде.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы выяснили, что рыбаки находились приблизительно в 300 метрах от берега. При помощи гидрокостюма и надувного плота каждого мужчину вместе с рыболовными снастями спасатели успешно переправили на берег», — подчеркнул Кочуев.

Мужчины возвращались с рыбалки, когда услышали треск льда. Понимая, что это опасно, они решили попросить о помощи. Через несколько дней один из них отправил письмо в «Мособлпожспас», поблагодарив спасателей за помощь.

«Огромное спасибо спасателям 308-й пожарно-спасательной части за спасение меня и товарища из ледяной ловушки на Можайском водохранилище. Они так оперативно сработали, быстро приехали, нашли нас и с помощью спецплота на длинном тросе вытащили нас по тонкому льду. Огромное спасибо», — сказано в послании.

Ранее Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к пожароопасному сезону в Подмосковье. Свыше 40% территории региона занимают леса, в том числе торфяные участки. Из-за теплой зимы в этом году пожароопасный сезон начнется раньше, поэтому он требует особо оперативной подготовки.