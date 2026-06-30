Спасатели вывели пожилую женщину из леса в Егорьевске

Заместитель начальника части Валерий Прасолов сообщил, что в службу экстренной помощи «Система-112» обратился гражданин. Он рассказал, что его 64-летняя родственница потерялась в лесу во время сбора ягод.

Спасатели прибыли в район поиска и связались с потерявшейся женщиной по телефону. Они попросили ее оставаться на месте и начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы. Менее чем через полчаса спасатели нашли женщину. В медицинской помощи она не нуждалась.