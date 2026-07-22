Спасатели вывели из леса заблудившихся пожилую женщину с внуками в Подмосковье

Во вторник, 21 июля, сотрудники МЧС вместе с полицией и местными жителями спасли пожилую женщину с двумя внуками, которые заблудились в лесу в муниципальном округе Шаховская.

Заместитель начальника подразделения Александр Королев рассказал, что около восьми часов вечера в службу «Система-112» поступил звонок от дочери 78-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что ее мать с внуками 10 и 14 лет отправились в лес неподалеку от СНТ «Манеж-1» и перестали выходить на связь.

Специалисты быстро прибыли на место и создали оперативный штаб. Несмотря на то что у заблудившихся были мобильные телефоны, слабый сигнал не позволял установить с ними связь. Поисковые отряды прочесывали лес, подавая звуковые сигналы. Спустя два часа пенсионерку с внуками нашли и вывели из леса. Медицинская помощь никому не понадобилась.