Спасатели вывели заблудившегося пенсионера из леса в Можайске

В ночь на 14 августа в Можайском муниципальном округе заблудился 63-летний мужчина с ограниченными возможностями здоровья. Он отправился в лес собирать грибы в районе коттеджного поселка Захарьино и потерялся.

Заместитель начальника 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Роман Протасевич рассказал, что в единую диспетчерскую службу «Система-112» обратились обеспокоенные родственники потерявшегося. Поисковая группа выехала на место, и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» установили координаты места пребывания мужчины в лесу.

«По приезду в район спасатели начали подавать звуковой сигнал через громкоговорящую связь в автомобиле. По телефону мужчина сообщил, что слышит сигнал», — уточнил Роман Протасевич.

Поиски в лесу осложнялись сложным рельефом: было много болот и бурелома. Затем к спасателям присоединились волонтеры с поисковой собакой из отряда «ЛизаАлерт». Спустя некоторое время мужчину нашли. Обратный путь оказался тяжелым, так как потерявшийся устал и с трудом передвигался. Спасатели расчищали ему путь от веток и приминали траву. В третьем часу ночи пенсионера вывели из леса и передали родственникам. От медицинской помощи он отказался.