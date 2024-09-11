Спасатели вывели 8 человек и питомцев из загоревшегося дома в Дедовске

Во время пожара в многоквартирном доме Дедовска жильцы верхних этажей оказались отрезанными от выхода на улицу из-за густого едкого дыма, заполонившего подъезд. Эвакуировать взрослых, детей и питомцев помогли спасатели из ПСЧ-222 и ПСЧ-227 «Мособлпожспаса».

ЧП произошло 10 сентября. Загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома в Дедовске. Из-за плотного дыма, распространившегося по лестничным маршам, жильцы верхних этажей оказались отрезанными от пути эвакуации. Они не могли выйти из квартир и просили о помощи.

Прибывшие на место спасатели быстро создали звенья газодымозащитников и приступили к спасению людей. С помощью специальных устройств работники вывели с верхних этажей восемь человек, в том числе троих детей и одного подростка. Кроме этого, на свежий воздух эвакуировали двух кошек, собаку и попугая.

Пожар потушили быстро, огонь не успел распространиться на соседние квартиры. Госпитализация никому не потребовалась.

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