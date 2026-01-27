Спасатели Воскресенска эвакуировали 11 человек из горящей квартиры

26 января пожарные вывели из горящей квартиры на улице Спартака 11 человек, включая ребенка. Возгорание было оперативно локализовано на площади 5 квадратных метров, жертв удалось избежать.

Прибывшие на место подразделения 130-й пожарно-спасательной части столкнулись с сильным задымлением. Начальник караула лейтенант Иван Шморгун немедленно принял решение сосредоточить основные силы на эвакуации людей.

Пожарные в сложных условиях провели четкую операцию, выведя всех находившихся в опасной зоне. Только после спасения людей пожарные приступили к тушению и в кратчайшие сроки ликвидировали огонь, не дав ему перекинуться на соседние квартиры.

Предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание в розетке из-за перегрузки электросети. Решительные и профессиональные действия спасателей позволили предотвратить трагедию и не допустить человеческих жертв.