Спасатели вернули домой пропавшего пенсионера с деменцией в Егорьевске

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Работники ПСЧ-217 «Мособлпожспас» нашли и вернули домой потерявшегося пенсионера, страдающего деменцией. Инцидент произошел в городском округе Егорьевск.

Около полуночи в Систему-112 обратилась жительница деревни Лесково. Она рассказала, что ее 74-летний отец, страдающий неврологическим расстройством, ушел из дома и не вернулся. На место выехали спасатели.

«Собрав информацию, приступили к поискам. Обследовали тропы, дороги в окрестностях деревни, а также лесной массив, подавали звуковые сигналы, работали на отклик. Поисковая операция длилась всю ночь. Около пяти часов утра пожилого человека нашли на опушке леса», — рассказал заместитель начальника ПСЧ-217 Валерий Прасолов.

В медицинской помощи пенсионер не нуждался, поэтому спасатели отвезли его домой.

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