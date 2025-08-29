Спасатели в Талдоме освободили увязшего в глиняной трясине мужчину

Специалисты «Мособлпожспаса» вытащили из глиняной трясины 84-летнего мужчину. Он отправился на сбор ягод около деревни Лебзино в Талдомском округе и угодил в канаву.

В единую службу «Система-112» позвонил его сын. Он вовремя заметил отца, не сумел его освободить самостоятельно и обратился за профессиональной помощью.

«Спасательная операция длилась около двух часов. Специалисты аккуратно работали лопатами, удаляя глину из-под ног пострадавшего, одновременно используя альпинистскую веревку для его безопасного извлечения из трясины», — рассказал заместитель начальника части Михаил Паленов.

После освобождения пенсионера сотрудники бригады вызвали скорую. До кареты медиков спасатели несли пострадавшего два километра на носилках.

Мужчину госпитализировали для обследования и оказания медпомощи.