Спасатели в Талдоме освободили увязшего в глиняной трясине мужчину
Специалисты «Мособлпожспаса» вытащили из глиняной трясины 84-летнего мужчину. Он отправился на сбор ягод около деревни Лебзино в Талдомском округе и угодил в канаву.
В единую службу «Система-112» позвонил его сын. Он вовремя заметил отца, не сумел его освободить самостоятельно и обратился за профессиональной помощью.
«Спасательная операция длилась около двух часов. Специалисты аккуратно работали лопатами, удаляя глину из-под ног пострадавшего, одновременно используя альпинистскую веревку для его безопасного извлечения из трясины», — рассказал заместитель начальника части Михаил Паленов.
После освобождения пенсионера сотрудники бригады вызвали скорую. До кареты медиков спасатели несли пострадавшего два километра на носилках.
Мужчину госпитализировали для обследования и оказания медпомощи.