Спасатели в Мытищах отработали эвакуацию пассажиров автобуса после ДТП

Мытищинские спасатели отработали навыки действий в экстренных ситуациях. По легенде пассажирский автобус попал в аварию, пострадали люди разных возрастов.

Учения провели на парковке торгового центра «Июнь». В них приняли участие специалисты МЧС, полиции и скорой помощи, а также местный перевозчик и администрация Мытищ. Они отработали взаимодействие команд в чрезвычайных ситуациях.

По сценарию автобус попал в аварию. Пострадали пассажиры, включая детей. Для тренировки привлекли несколько бригад скорой помощи из Королева, Пушкино и Щелкова. Внимание уделили оценке состояния пострадавших, эвакуации и приему в больницы.

«Мы проводим такие учения каждый месяц в разных районах Подмосковья. Это помогает нам улучшать взаимодействие между бригадами скорой и другими экстренными службами», — рассказал старший врач Мытищинской подстанции скорой помощи, анестезиолог-реаниматолог Ян Алиев.