Спасатели в Дубне сняли креативные видеоролики об опасности выхода на лед

Ролики, снятые на Иваньковском водохранилище в Дубне, попали в интернет меньше суток назад, но уже расходятся по сети и набирают десятки лайков. Возможно, кому-то они спасут жизнь.

Спасатели решили, что, когда обычные способы уже не работают, а весомые аргументы остаются без внимания, пора подойти к делу креативно. Они изготовили юмористические ролики на мотив известных песен, переделав часть слов.

Заместитель начальника ПСЧ-215© «Мособлпожспаса» Александр Проценко рассказал, что песню нашел очень давно и планировал снять видео. «Но все руки не доходили, а тут пришло вдохновение. А второе видео уже на этой волне вдохновения получилось», — поделился спасатель.

«Блогер-начальник — горе третьей смене!» — так актеры-спасатели прокомментировали съемочный процесс на камеру, когда руководитель отвернулся.