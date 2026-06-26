Подмосковные спасатели дали советы при проблемах с тесными кольцами

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы нередко помогают жителям региона снимать тесные кольца с пальцев. Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты рекомендуют внимательно подходить к выбору украшений и следить за изменениями в организме.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин сообщил, что большинство происшествий со застрявшими кольцами можно предотвратить, если соблюдать простые правила при покупке и ношении украшений.

Сергей Щетинин напомнил, что утром или на холоде пальцы тоньше, а к вечеру могут отекать. Толщина пальцев на левой и правой руках разная, а во время беременности конечности тоже становятся более склонны к отекам. Если не учитывать эти особенности, купленное кольцо может оказаться тесным и вызвать отек.

О том, что украшение стало мало, говорят такие признаки: след на коже в конце дня, боль или пульсация в пальце, невозможность повернуть изделие, появление отека или складки кожи над кольцом. В такой ситуации лучше не затягивать и обратиться к ювелиру, чтобы изменить размер украшения.

Если же ювелирное изделие уже застряло и причиняет дискомфорт, можно попробовать снять его самостоятельно. Для этого нужно намылить палец или намазать его маслом, кремом, поднять руку кистью вверх и охладить конечность, затем взяться за кольцо двумя пальцами и постепенно раскручивать его, сдвигая с фаланги.

Еще один действенный способ — использовать капроновую нитку. Ее продевают под кольцо с иглой, второй конец наматывают на палец до ногтя, а затем тянут за иглу, разматывая нить и сдвигая изделие.

Если все эти методы не помогают и кольцо остается на пальце, причиняя боль, необходимо звонить по номеру 112.