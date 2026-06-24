Спасатели сняли мужчину с электропроводов в Томилино

В понедельник, 22 июня, сотрудники 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, который залез на столб и повис на проводах. Инцидент произошел на территории поселка городского типа Томилино городского округа Люберцы.

Очевидцами случившегося стали местные жители, которые рано утром обратились в службу экстренных вызовов «Система-112». Они сообщили, что между столбами на проводах висит мужчина и просит о помощи.

По словам старшего смены спасателей Виталия Шмачкова, на место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС. Для безопасного снятия человека с высоты запросили дополнительное оборудование. Когда автолестница прибыла, огнеборцы аккуратно подвели ее под висящего мужчину и плавно переместили его на платформу. Затем пострадавшего осторожно опустили на землю и передали сотрудникам полиции и бригаде скорой медицинской помощи.