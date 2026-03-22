Спасатели провели урок безопасности для дошкольников в Ногинске

Сотрудники Мособлпожспаса объяснили воспитанникам детского сада № 14 правила безопасности в быту, на природе и в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Малышам — о важном! Спасатели провели урок безопасности для дошколят», — отметили в Мособлпожспасе.

Специалисты рассказали детям, что во время пожара ни в коем случае нельзя прятаться. Вместо этого следует покинуть помещение и сообщить о возгорании взрослым или по номеру 112.

Спасатели рассказали дошкольникам об опасностях игр со спичками и зажигалками, ночной зарядки гаджетов и использования утюга и плиты без взрослых. Также они показали детям форму пожарных и аварийно-спасательное оборудование.

Ранее МЧС провело в Наро-Фоминске отработку ликвидации последствий серьезной аварии на Киевском шоссе. Согласно легенде учений, на 72-м километре трассы в ДТП попали несколько машин, одна из которых загорелась. Спасатели отработали деблокирование пострадавшего из авто, а также тушение и ликвидацию разлива топлива.