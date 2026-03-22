МЧС провело тактико-специальные учения в Наро-Фоминске

Спасатели Наро-Фоминского городского округа во время тактико-специальных учений отработали ликвидацию последствий серьезной аварии на Киевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

По легенде учений, на 72-м километре трассы столкнулись несколько машин, при этом один из автомобилей загорелся, а на проезжей части разлилось топливо.

На место выехали дежурные караулы 39-й пожарно-спасательной части 19 ПСО, спасатели поисково-спасательного подразделения 278 ПСЧ «Мособлпожспас» и сотрудники 15-го батальона 1-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Спасатели отработали деблокирование пострадавшего из машины, тушение пожара, ликвидацию разлива горюче-смазочных материалов и оказание первой помощи.

Ранее стало известно, что пожарные провели учения в доме-интернате в Подмосковье.