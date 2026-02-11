Спасатели проникли в квартиру, чтобы помочь мужчине в Шаховской

В среду, 21 января, работники отдельного поста 298-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры в муниципальном округе Шаховская, чтобы оказать помощь нуждающемуся в медицинской помощи мужчине.

Около семи часов вечера в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась дочь 60-летнего мужчины. Она сообщила, что пришла проведать отца, но не смогла попасть к нему в квартиру. Хозяин жилища не реагировал на звонки и стук в дверь, поэтому женщина обратилась за помощью к спасателям.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы выяснили, что входная железная дверь закрыта изнутри на замок. В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью специального инструмента аккуратно вскрыли ее и обеспечили доступ в помещение», — рассказал начальник части Денис Зюзин.

Медики оказали мужчине необходимую помощь на месте. После этого специалисты закрепили его на мягких носилках и аккуратно перенесли в автомобиль скорой помощи. С подозрением на сердечный приступ пациента срочно госпитализировали в лечебное учреждение.