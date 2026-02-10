Спасатели предупреждают об опасности катания с необорудованных склонов

Спасатели территориального управления №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» информируют жителей и гостей Волоколамского, Рузского, Шаховского, Лотошинского, Можайского и Наро-Фоминского округов о серьезных рисках, связанных с катанием с необорудованных склонов. Особо опасны спуски, ведущие к автомобильным дорогам, а также самодельные горки, расположенные рядом с водоемами.

Заместитель начальника теруправления Андрей Образцов подчеркнул, что стихийные снежные сооружения несут множество скрытых угроз из-за возможного наличия деревьев, опор линий электропередач, а также скрытых под снегом камней и ям в зоне спуска. Специалисты отслеживают несанкционированные места отдыха с началом зимнего сезона и предупреждают любителей активного отдыха о потенциальных опасностях.

Андрей Образцов добавил, что катание на стихийных склонах крайне опасно из-за полной непредсказуемости траектории и отсутствия тормозного пути. Самостоятельно сделанные скаты часто ведут прямо на проезжую часть, железнодорожные пути или тонкий лед водоемов. Работники госучреждения настоятельно советуют выбирать только специально оборудованные и проверенные места с безопасными зонами выката и не оставлять детей без присмотра. Также для более безопасного отдыха рекомендуется пользоваться защитной экипировкой: шлемами, налокотниками, наколенниками.