Спасатели Подмосковья предупредили об опасности выхода на весенний лед

В понедельник, 16 марта, сотрудники 234-й и 298-й пожарно-спасательных частей, а также специалисты поисково-спасательного поста 278-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водоемах в Можайском, Шаховском и Наро-Фоминском округах.

Заместитель начальника теруправления №2 Андрей Образцов сообщил, что в ходе рейдов специалисты проверили толщину льда и напомнили местным жителям о рисках, связанных с выходом на хрупкий весенний лед.

«Из-за плюсовых температур лед стремительно тает и становится пористым и непрочным, появляются полыньи, особенно вдоль береговой линии и в местах теплых стоков», — отметил Андрей Образцов.