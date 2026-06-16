Спасатели помогли застрявшему в экскаваторе пенсионеру в Рузе

Сотрудники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» помогли пожилому мужчине, которого придавило во время демонтажа старой кирпичной постройки. Случай произошел в деревне Таблово под Рузой 15 июня.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Владимир Старостин рассказал, что в службу экстренной помощи обратились очевидцы происшествия. Они рассказали, что 73-летний мужчина управлял экскаватором и разбирал старую кирпичную постройку. Внезапно стена рухнула на технику и заблокировала пострадавшего в салоне.

«Кабину экскаватора сильно смяло и завалило кирпичами. Водитель, находящийся внутри, оказался зажат искореженными конструкциями. Очевидцы вручную разгребли завал к приезду спасателей и освободили подход для специалистов», — рассказал Владимир Старостин.

На месте специалисты освободили мужчину при помощи специальных инструментов, его осторожно извлекли из кабины, после чего передали медикам.