Спасатели помогли освободить ребенка из запертой комнаты

В понедельник, 9 февраля, сотрудники 232-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине, чей ребенок оказался в запертой комнате. Инцидент произошел в городском округе Люберцы.

Вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила взволнованная женщина. Она сообщила, что все ее попытки открыть дверь не увенчались успехом, так как замок и ручка оказались неисправны. В запертой комнате находилась восьмилетняя девочка.

«Быстро прибыв на место вызова, спасатели оценили ситуацию, успокоили женщину и приступили к работе. Аккуратно с помощью слесарного инструмента работники подразделения успешно вскрыли дверь и обеспечили доступ в комнату», — рассказал старший смены спасателей Виталий Шмачков.

С ребенком все было в порядке, медицинская помощь не понадобилась. Женщина поблагодарила спасателей за оперативную помощь.