Спасатели помогли медикам попасть в квартиру к больной пенсионерке в Ступине

82-летней женщине стало плохо из-за высокого давления. Она поспешила позвонить в скорую. Когда медики приехали на вызов, пенсионерка не смогла подойти к двери и открыть ее. Потребовалась помощь спасателей.
Инцидент произошел в городском округе Ступино.
Когда работники «Мособлпожспаса» приехали на место, там уже была полиция и врачи. Спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь и предоставили доступ в квартиру.
«После оказания медицинской помощи пенсионерка почувствовала себя хорошо и отказалась от госпитализации», — уточнил старший смены Евгений Минкевич.
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