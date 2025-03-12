Спасатели помогли медикам попасть в квартиру к больной пенсионерке в Ступине

82-летней женщине стало плохо из-за высокого давления. Она поспешила позвонить в скорую. Когда медики приехали на вызов, пенсионерка не смогла подойти к двери и открыть ее. Потребовалась помощь спасателей.

Инцидент произошел в городском округе Ступино.

Когда работники «Мособлпожспаса» приехали на место, там уже была полиция и врачи. Спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь и предоставили доступ в квартиру.

«После оказания медицинской помощи пенсионерка почувствовала себя хорошо и отказалась от госпитализации», — уточнил старший смены Евгений Минкевич.