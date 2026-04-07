Спасатели помогли корове выбраться из ямы с водой в Ступине

В понедельник, 6 апреля, работники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с коллегами из МКУ «Спасательная служба» провели спасательную операцию в деревне Тутыхино городского округа Ступино. Они помогли корове, которая провалилась в яму с водой и не могла самостоятельно выбраться.

Сообщение о происшествии поступило в службу экстренных вызовов «Система-112» от хозяев животного. Пенсионеры рассказали, что их корова вышла из сарая и упала в яму. Самостоятельно вытащить животное они не смогли и обратились за помощью к спасателям.

Прибыв на место, спасатели оценили обстановку и решили, как аккуратно вытащить корову, чтобы не травмировать ее. Они обвязали животное веревками и совместными усилиями вытащили его из ямы.

По словам старшего смены Дмитрия Широкова, корова не пострадала и чувствовала себя нормально. Пожилые хозяева были очень благодарны спасателям за оперативность и неравнодушие.