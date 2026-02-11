Спасатели помогли госпитализировать пенсионерку в Подмосковье

В четверг, 22 января, сотрудники 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» попали в запертую квартиру через балкон, чтобы помочь нуждающейся в госпитализации пенсионерке. Инцидент произошел в многоэтажном доме в муниципальном округе Серебряные Пруды.

По словам старшего смены Алексея Корзникова, днем в службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от сотрудницы социальной защиты, которая пришла с плановым визитом к одинокой пенсионерке и не смогла попасть внутрь. Хозяйка квартиры, передвигающаяся с помощью ходунков из-за паралича, не открывала дверь.

«Как позже выяснилось, 83-летняя женщина упала в квартире и, будучи не в силах подняться самостоятельно, не могла добраться до входной двери», — отметил Алексей Корзников.

Спасатели аккуратно поднялись на балкон на трехколенной лестнице, вошли в квартиру и открыли входную дверь. После оказания первой помощи они уложили пенсионерку на мягкие носилки и под присмотром медиков транспортировали ее в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации.