Спасатели Подмосковья за сутки вывели из леса двух заблудившихся грибников

Двух пенсионеров, заблудившихся в лесу, спасатели нашли в Волоколамском округе 11 сентября. Оба мужчины отправились за грибами и не смогли самостоятельно выбраться.

Первый вызов поступил в «Систему-112» около 16:00. Жена 71-летнего мужчины сообщила, что он ушел в лес возле СНТ «Сославино» и потерялся. Спасатели 203-й пожарно-спасательной части связались с ним по телефону и определили примерное местоположение.

Поисковая группа прочесывала лес, подавала звуковые сигналы и работала на отклик. Примерно через час мужчину нашли и вывели в безопасное место.

Второй сигнал поступил около 19:00. На этот раз в лес возле СНТ «Останкино» утром ушел 72-летний мужчина. Мобильного телефона при себе у него не было, а поиски осложнялись наступившими сумерками.

Через несколько часов пенсионер откликнулся на сигналы спасателей и самостоятельно вышел к поисковой группе. Медицинская помощь обоим мужчинам не потребовалась.