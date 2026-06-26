Спасатели Подмосковья успешно прошли аттестацию на повышение квалификации

На базе учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка городского округа Люберцы прошла аттестация спасателей. Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы и представители муниципальных аварийно-спасательных формирований Подмосковья сдавали экзамен на повышение и подтверждение квалификации.

Заместитель начальника госучреждения и заместитель председателя аттестационной комиссии Сергей Щетинин сообщил, что спасатели продемонстрировали свои теоретические знания и практические навыки по ряду дисциплин. Аттестационная комиссия оценивала умение специалистов работать на высоте с альпинистским снаряжением и в завале, в условиях ограниченного пространства.

«Специалисты продемонстрировали свои теоретические знания и практические навыки по специальной технической, тактико-специальной и противопожарной подготовке, а также по радиационно-химической и биологической защите», — пояснил Сергей Щетинин.

Для подтверждения уровня физической готовности спасателям требовалось выполнить челночный бег, подтягивание на перекладине и пробежать кросс на 1 километр.

Сергей Щетинин подчеркнул важность подготовки спасателей по правилам оказания первой помощи, так как от грамотных действий специалистов часто зависит результат в экстренной ситуации.

Всего на аттестацию прибыло 29 человек, и все они справились с испытаниями, подтвердив или повысив свою квалификацию. Специалисты показали высокий уровень подготовки, что позволяет им в полном объеме выполнять аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы в составе подразделений.