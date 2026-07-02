Спасатели Подмосковья проведут профилактические беседы о безопасности на водоемах

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» начали серию профилактических мероприятий на водоемах Московской области. Они общаются с отдыхающими, чтобы напомнить о правилах безопасности и скрытых опасностях воды.

Заместитель начальника территориального управления №2 Андрей Образцов сообщил, что в теплую и сухую погоду люди чаще посещают водоемы. Однако многие пренебрегают безопасностью, что может привести к несчастным случаям.

Андрей Образцов подчеркнул, что большинство происшествий на воде происходит из-за купания в запрещенных местах и несоблюдения правил безопасного поведения. Спасатели рекомендуют выбирать специально оборудованные пляжи, где дежурят спасатели. Детям разрешается находиться у воды только под присмотром родителей.

Спасатели также напоминают, что перед купанием нельзя употреблять алкоголь, нужно ознакомиться с прогнозом погоды и немедленно покинуть водоем при первых признаках грозы. Кроме того, не стоит заходить в воду разгоряченными после долгого пребывания на солнце, чтобы избежать резкого перепада температур. Важно не находиться в воде слишком долго, особенно детям, чтобы не допустить переохлаждения и судорог. При ознобе, усталости или головокружении нужно сразу выходить на берег, а в экстренной ситуации звонить по номеру 112.