Спасатели Подмосковья напомнили способы избежать укусов ос и других насекомых

В летние месяцы, когда природа радует теплом и яркими красками, увеличивается риск укусов жалящих насекомых — ос, пчел, шершней и шмелей. Чтобы отдых не омрачился проблемами со здоровьем, спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» дали несколько советов.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин подчеркнул, что важно не провоцировать насекомых: не размахивать руками, не пытаться их поймать или убить. Также стоит избегать открытых сладких напитков и еды, которые привлекают насекомых.

Спасатели обращают внимание на то, что опаснее самого укуса яд, который попадает в организм через жало. Реакция на укус может быть разной: от учащенного сердцебиения и отека до более серьезных состояний, таких как затруднение дыхания или анафилактический шок.

При укусе важно аккуратно извлечь жало, не сдавливая ранку, чтобы не увеличить поступление яда. Затем место укуса нужно продезинфицировать, ополоснуть прохладной водой и приложить холодный компресс. Также рекомендуется нанести антигистаминный гель или крем от укусов насекомых, принять противоаллергический препарат и пить больше чистой воды.

Специалисты предостерегают от употребления алкоголя, так как он усиливает действие яда и ухудшает самочувствие. Если состояние ухудшается, нарастает отек или появляется одышка, необходимо срочно вызвать врачей.

Для предотвращения укусов спасатели советуют носить светлую одежду, отказаться от резких парфюмов, не ходить босиком по траве и закрывать продукты и напитки. Если оса или пчела залетела в автомобиль, лучше остановиться, открыть все окна и спокойно дождаться, пока она вылетит, избегая резких движений.