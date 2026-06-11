Спасатели организовали практическое занятие для школьников из Люберец

Более 50 воспитанников лагеря «Компас» при лицее № 6 «Парус» в Люберцах приняли участие в Дне пожарной безопасности. Встречу для детей провели сотрудники 11-й специальной пожарно-спасательной части города Дзержинский.

Ребята узнали, как действуют пожарные во время ликвидации возгораний и какую технику используют в работе. Специалисты рассказали о средствах защиты, оборудовании и инструментах, которые помогают спасателям выполнять задачи в сложных условиях. Отдельное внимание уделили правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Во время занятия сотрудники пожарно-спасательной части показали специальную технику и объяснили ее назначение. На примере условного происшествия детям продемонстрировали последовательность действий пожарного расчета и рассказали, как организуется работа на месте вызова.

«Такие встречи не только интересны, но и жизненно важны. После них ребята не только расширяют свой кругозор, но и по-другому смотрят на соблюдение правил пожарной безопасности», — отметила заместитель директора лицея № 6 «Парус» Марина Хованова.

Наибольший интерес у участников вызвала практическая часть программы. Под руководством сотрудников части дети смогли почувствовать себя настоящими пожарными и попробовать поработать с пожарным рукавом. Такой формат позволил школьникам лучше понять особенности профессии и закрепить полученные знания.

После завершения занятия представители пожарно-спасательной части ответили на вопросы ребят и рассказали о своей службе. Общение прошло в открытой форме и вызвало большой интерес у участников встречи.