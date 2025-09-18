Спасатели оперативно потушили пожар в одной из деревень Можайского округа

Баня в одной из деревень муниципалитета загорелась в ночь на 18 сентября. Благодаря четким действиям расчетов 61-й и 308-й пожарных частей огонь удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Администрация Можайского округа выразила спасателям благодарность за их самоотверженный труд, оперативность и профессионализм.

«Такие случаи вновь доказывают, что в Можайском округе работает сильная и надежная пожарно-спасательная служба, всегда готовая прийти на помощь. Ценим наш спокойный сон и безопасность, которые обеспечивают эти ребята, каждый день совершая свои подвиги», — отметили в администрации.

Жителям муниципалитета, особенно дачникам, в очередной раз напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в осенне-зимний период, когда нагрузка на печное и электрооборудование возрастает.

Перед началом сезона нужно проверить исправность печи и дымохода. Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости и оставлять топящуюся печь без присмотра.

Также необходимо регулярно проверять состояние электропроводки, розеток и вилок. Не следует перегружать сеть, одновременно включая несколько мощных приборов, и оставлять на ночь на зарядке телефоны и другие гаджеты.

Перед отъездом из загородного дома на длительный срок следует обязательно отключить все электроприборы из розеток, перекрыть газ и проверить, чтобы в печи не остались тлеющие угли.