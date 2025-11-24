Спасатели оказали помощь женщине с признаками инсульта в Одинцове

Сотрудники 246-й пожарно-спасательной части территориального управления № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пожилой женщине с признаками инсульта. Инцидент произошел в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. Спасатели вскрыли дверь ее квартиры и передали женщину медикам для последующей госпитализации.

По словам начальника караула Ивана Колесника, сигнал поступил в службу «Система-112» от соседки. Она рассказала, что накануне разговаривала с пожилой женщиной, и та жаловалась на плохое самочувствие. На следующий день подруга решила проведать ее, но дверь никто не открыл, а телефонные звонки оставались без ответа. Женщина заподозрила, что случилось что-то серьезное, и обратилась в экстренные службы.

Иван Колесник отметил, что, прибыв на место, спасатели вместе с полицией вскрыли дверь специальным инструментом. Внутри они обнаружили лежавшую на полу хозяйку квартиры. У нее была нарушена речь и спутано сознание. Спасатели немедленно вызвали бригаду скорой помощи и помогли транспортировать пенсионерку.