Спасатели оказали помощь пострадавшему в серьезной аварии под Чеховом

На улице Промышленной (Шараповский перекресток) произошла серьезная авария с участием трех автомобилей: двух легковых и одного большегруза. В результате столкновения машин от сильного удара внедорожник отбросило на другое транспортное средство.

Свидетелем аварии стал заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин, который в тот момент был на служебном выезде. «Сообщив о ДТП в службу экстренных вызовов, мы вместе с пожарным 311-й пожарно-спасательной части Антоном Головацких поспешили на помощь. В результате столкновения пострадал только водитель внедорожника, оказавшийся зажатым в салоне поврежденными конструкциями автомобиля», — рассказал Дмитрий Чебочкин.

Сотрудники «Мособлпожспаса» отключили аккумулятор поврежденного автомобиля, чтобы исключить риск возгорания. А затем вытащили из внедорожника 50-летнего мужчину. Пострадавший был в сознании. Спасатели остановили капиллярное кровотечение, поддерживая его в сознании до прибытия скорой помощи.

У мужчины, в итоге, диагностировали синдром сдавленной грудной клетки, переломы ключицы и правой ноги, а также подозрение на черепно-мозговую травму. Сейчас его жизни ничего не угрожает.