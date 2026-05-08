Спасатели помогли потерявшемуся пенсионеру в Дмитрове

В четверг, 7 мая, работники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с добровольцами из отряда «ЛизаАлерт» вели поиск пожилого мужчины, страдающего деменцией. Инцидент произошел в садовом товариществе «Каменка-1» Дмитровского муниципального округа.

Старший смены Любовь Каменщикова рассказала, что в 16 часов в службу «Система-112» поступил звонок от родственников пропавшего 77-летнего мужчины. Пенсионер ушел из дома, не предупредив близких. Родственники начали самостоятельные поиски, но не нашли его и обратились за помощью к спасателям.

Прибыв на место, специалисты приступили к поискам. Помощь оказала одна из жительниц товарищества: с камер ее видеонаблюдения было видно, в каком направлении ушел пенсионер. Спасатели обходили окрестности с фонарями, поддерживая связь с родственниками по телефону.

Спустя пять часов мужчину обнаружили в овраге между деревней Степаново и СНТ «Каменка-1». Специалисты вместе с родственником довели пенсионера до автомобиля и осмотрели его. Несмотря на усталость и переохлаждение, его состояние не вызвало опасений, медицинская помощь не потребовалась.