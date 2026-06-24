Спасатели нашли заблудившегося в лесу 93-летнего пенсионера

В понедельник, 22 июня, сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с местными жителями и волонтерами отряда «ЛизаАлерт» искали 93-летнего мужчину, который заблудился в лесу рядом с деревней Карманово СНТ «Берег» Талдомского городского округа.

По словам заместителя начальника части Александра Проценко, вечером в службу «Система-112» позвонила жена пенсионера. Она рассказала, что ее муж ушел гулять в лес в полдень и не вернулся.

Спасатели оперативно прибыли на место и начали прочесывать лес. Они подавали сигналы с громкоговорящего устройства аварийно-спасательного автомобиля. Днем был сильный дождь, в лесу было много воды, что осложняло поиск.

Ночью к спасателям присоединилась группа отряда «ЛизаАлерт». Всю ночь специалисты искали пропавшего мужчину и нашли его только утром 23 июня на берегу реки Дубна. Пенсионер был утомлен и не мог двигаться самостоятельно, но чувствовал себя нормально. Спасатели доставили его домой на мягких носилках. От медицинской помощи мужчина отказался.