Спасатели нашли потерявшегося в лесу пенсионера

В воскресенье, 17 мая, сотрудники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с волонтерами отряда «ЛизаАлерт» завершили сложную операцию по поиску 70-летнего мужчины. Он провел пять суток в лесном массиве Шатурского муниципального округа.

Спасатель (старший смены) Альберт Стопкин, принимавший участие в поисках, сообщил, что вечером 12 мая в службу «Система-112» поступила информация о пропавшем. Мужчина ушел на прогулку в лес возле поселка Мишеронский и не вернулся.

«Спасательная операция длилась пять дней. К ней привлекались сотрудники полиции, лесничества и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Поиски осложнялись тем, что заблудившийся страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве», — рассказал Альберт Стопкин.

Лишь на пятые сутки потерявшегося обнаружили в чаще леса, в шести километрах от поселка. Пенсионер был сильно истощен и имел признаки обезвоживания. Спасатели и добровольцы оказали ему первую помощь, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи.