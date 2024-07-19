Спасатели напомнили жителям Химок правила безопасности на воде

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жителям Химок рассказали о правилах безопасности на воде в пляжный сезон. Отдыхающим напомнили о запрете купаться и нырять в неположенных местах и заплывать за буйки.

Определить водоемы, в которых нельзя купаться, легко: они не оборудованы в соответствии с правилами безопасности, а на берегах не установлены запретительные знаки. Разрешенные для плавания зоны также имеют ряд ограничений: гражданам не рекомендуют заплывать за буйки, приближаться к судам, прыгать в воду с причалов, лодок и других выступов.

Находиться в воде лучше не более 15-20 минут, иначе есть риск возникновения судорог и остановки дыхания от переохлаждения.

Напомним, что в Химках специалисты водно-спасательной службы «ХимСпас» регулярно патрулируют водоемы и поддерживают порядок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте