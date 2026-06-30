Подмосковные спасатели провели учения на Рузском водохранилище

В понедельник, 29 июня, сотрудники специализированного поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» провели практические тренировки по поиску пострадавших в природной среде. Учения состоялись на акватории Рузского водохранилища.

Начальник отряда Сергей Тепленин отметил, что такие занятия — важный этап подготовки спасателей. Тренировки позволяют детально проработать множество сценариев, от типичных до нестандартных, и подготовить спасателей к реальным вызовам.

Во время учений специалисты тренировались работать с телеуправляемым подводным аппаратом, который поступил на оснащение отряда. Спасатели упражнялись в эхолокации и управлении аппаратом, обследовали водоем и его дно, чтобы лучше понять особенности рельефа. Это поможет им быстрее находить людей при реальных поисках.

Кроме того, спасатели маневренно-поисковой авиационной группы отработали навыки пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Такие занятия дают возможность отточить навыки и отработать нештатные ситуации, анализируя все детали.