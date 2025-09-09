Спасатели из Солнечногорска стали призерами открытого чемпионата

В спортивно-оздоровительном комплексе «Луч» в Подмосковье состоялся открытый чемпионат среди нештатных формирований по гражданской обороне (НФГО). В состязаниях приняли участие свыше 200 специалистов, представлявших 100 команд из разных уголков Московской области и семи субъектов Центрального федерального округа.

По итогам соревновательного дня команда из МКУ «СолнСпас» завоевала заслуженное третье место в одной из самых сложных дисциплин — «Звено связи», продемонстрировав высокий уровень подготовки, стойкость и отличную координацию в работе.

«Пусть эта награда станет трамплином для покорения новых высот и символом того, что в Солнечногорске работают настоящие профессионалы. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, всегда оставаться такой же сильной и дружной командой», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Кроме соревновательной части, была организована масштабная выставка, где 30 ведущих компаний продемонстрировали последние модели специализированной техники, оборудования и снаряжения. Работали три экспертных клуба, в которых приняли участие более 100 специалистов, для обсуждения актуальных вопросов в области гражданской обороны.