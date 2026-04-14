Спасатели эвакуировали пассажиров перевернувшегося автобуса в Богородском округе

Во вторник, 14 апреля, сотрудники 259-й и 260-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с представителями Федеральной противопожарной службы и Госавтоинспекции приняли участие в ликвидации последствий ДТП в районе населенного пункта Стромынь Богородского городского округа.

Начальник пожарно-спасательной части Сергей Зобнин сообщил, что около двух часов дня в службу «Система-112» поступило сообщение от очевидцев об опрокидывании рейсового пассажирского автобуса «ЛИАЗ».

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники ФПС, Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Чтобы обезопасить свою работу, огнеборцы оградили место ДТП дорожными конусами, отключили аккумуляторные батареи у транспортного средства и смыли с обочины разлитое масло и топливо. Спасатели эвакуировали шестнадцать пассажиров из салона автобуса. Одна женщина 1969 года рождения из-за полученных травм не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели аккуратно извлекли ее из перевернутого автобуса, уложили на носилки и передали медикам скорой помощи. Женщина была доставлена в Центральную городскую больницу города Ногинска. Остальные пассажиры не пострадали, их отправили в город на попутном автобусе.