Спасатели из Мытищ помогли ребенку освободить застрявший в кольце палец

Трехлетний мальчик в Мытищах засунул указательный палец в металлическое изделие. Мать обратилась в «112» с просьбой помочь ее сыну.

Посторонний предмет доставлял ребенку боль и дискомфорт. Приехали на вызов сотрудники аварийно-спасательного формирования «Центр гражданской защиты городского округа Мытищи».

Осмотрев руку мальчика, спасатели увидели, что его указательный палец сильно отек. Они перекусили кольцо специальным инструментом, растянули изделие и осторожно освободили палец. Сейчас ребенок в полном порядке — помощь врачей не потребовалась.

Ранее спасатели в Богородске предотвратили аварию с участием автобуса, избежав столкновения. Водитель потерял сознанием за рулем. Сотрудники «Мособлпожспаса» начали сигналить и кричать, чтобы привлечь внимание шофера. Мужчина пришел в себя и свернул на обочину.