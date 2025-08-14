Спасатели из Люберец достали застрявший в детском горшке палец мальчика

Сотрудники 232-й части «Мособлпожспаса» из Люберец вытащили палец трехлетнего ребенка из детского горшка. Маленький мальчик засунул его в отверстие и не смог достать сам, рассказали в пресс-службе организации.

Звонок поступил ночью в единую службу экстренной помощи «Система-112». За помощью обратилась обеспокоенная мама. Она рассказала, что палец ее сына застрял в отверстии каркаса пластикового горшка. Помочь трехлетке у родителей не вышло.

Начальник части Олег Гречаник рассказал, что, прибыв по адресу, спасатели сперва осмотрели руку ребенка. К тому моменту палец начал отекать, пластик врезался в кожу, отчего мальчик сильно плакал.

«Подложив защитную материю, чтобы исключить травмы, с помощью слесарного инструмента специалисты перекусили пластиковый каркас стульчика и осторожно освободили палец, не причинив вреда здоровью ребенка», — добавил Гречаник.

Помощь медиков не понадобилась. Мама радостно поблагодарила сотрудников за оказанную помощь.