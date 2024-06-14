Спасатели из Коломны победили на летнем первенстве ГУ МЧС России по Подмосковью
Спортсмены 14 пожарно-спасательного отряда городского округа Коломна победили на летнем первенстве главного управления МЧС России по Московской области. В соревнованиях, которые прошли в Подольске, приняли участие 20 команд.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, турнир продлился четыре дня. Спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, а также в преодолении стометровой полосы с препятствиями и боевому развертыванию.
По итогам турнира второе место заняла сборная службы пожаротушения главного управления МЧС России по Подмосковью, а третье место досталось команде 19 пожарно-спасательного отряда Наро-Фоминского городского округа.
Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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