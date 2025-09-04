Спасатели эвакуировали 36 человек во время пожара в доме в Богородском округе

Работники 259-й пожарно-спасательной части в Богородском округе спасли 13 кошек и вывели на свежий воздух 36 человек во время пожара в многоквартирном доме. О возгорании в селе Ямкино сообщили очевидцы, позвонив по номеру 112.

«Прибыв на место происшествия, огнеборцы увидели, что из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, виден огонь и идет густой дым. Пожарные создали звенья газодымозащитной службы, провели разведку и развернули магистральную линию для ликвидации очага возгорания», — уточнил начальник части Сергей Сергеев.

При вскрытии двери горящей квартиры спасатели обнаружили 19 кошек и одну собаку, находившихся в тяжелом состоянии из-за дыма. С помощью лестницы и через дверь они выносили животных на улицу, где им помогли сотрудники части и местные жители.