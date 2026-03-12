Спасатели деблокировали водителя после ДТП на Новорязанском шоссе

В четверг, 12 марта, сотрудники 232-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в ликвидации последствий аварии, которая произошла на 26-м километре Новорязанского шоссе в городском округе Люберцы.

По словам начальника части Олега Гречаника, в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей — КамАЗа и фуры.

Прибыв на место происшествия, спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств, чтобы избежать возгорания. Они выяснили, что при столкновении водитель КамАЗа оказался зажат в кабине искореженными конструкциями.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали мужчину, аккуратно переложили его на спинальный щит, зафиксировали и транспортировали в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Водителю фуры медицинская помощь не потребовалась.