Спасателей в Волоколамске наградили к профессиональному празднику

Во Дворце спорта «Лама» Волоколамского муниципального округа прошло мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации. В торжественной обстановке сотрудников наградили памятными медалями, нагрудными знаками и грамотами.

Мероприятие объединило специалистов из трех муниципалитетов: Волоколамский, Шаховская и Лотошино. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова, заместитель начальника «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Александр Межов и начальник Территориального управления № 2 «Мособлпожспас» Юрий Швецов выступили перед собравшимися с приветственным словом. Специалистам вручили награды от губернатора Подмосковья, главы Волоколамского округа, Главного управления МЧС России по Московской области и других ведомств.

Особо отличившиеся сотрудники получили памятные медали «15 лет безупречной работы» и «10 лет безупречной работы». Командира отделения 208-й пожарно-спасательной части Александра Зотова удостоили звания «Заслуженный пожарный Московской области». Командира отделения 203 пожарно-спасательной части Сергея Логунова наградили нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный».

Коллективам пожарно-спасательных частей № 203, 204, 205, 208, 297, 298, 336 вручили грамоты Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас».

Наталья Козлова поблагодарила специалистов за отвару и профессионализм.

«Ваша работа бесценна!» —отметила руководитель муниципалитета.