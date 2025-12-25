Спасателей Солнечногорска поздравили с профессиональным праздником

Аварийно-спасательный отряд является подразделением Муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа Солнечногорск Московской области» — далее МКУ «СолнСпас». Отряд был создан в 2019 году на базе МКУ «СолнСпас».

«Пока мы с вами готовимся к праздникам, эти люди готовятся к обеспечению нашей безопасности. Сотрудники аварийно-спасательной службы — те, кто первыми приходят на помощь в самую трудную минуту. От имени всех жителей нашего округа я хочу поздравить этих мужественных людей с их профессиональным праздником! Ваша работа — это настоящий подвиг, который часто остается „за кадром“. Но мы его видим. Ценим. И говорим вам огромное человеческое спасибо», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

За 2025 год специалисты службы выполнили около 870 выездов на различные происшествия, а также для оказания помощи оперативным службам. В их числе: из горящих зданий вытащили семерых человек, после автомобильных аварий спасли двадцать пострадавших, на воде спасли троих тонувших, включая двоих подростков, нашли и вывезли четверых потерявшихся в лесах. Также совместно с диспетчерами экстренной службы «112» эвакуировали восемь человек из лесных массивов, пятеро из которых были подростками.

Помимо этого, спасатели устранили последствия 53 случаев подтопления и провели 13 мероприятий по очистке рек и прудов от ледяных заторов, чтобы предотвратить возможные наводнения весной.