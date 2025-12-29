Спасателей поздравили с профессиональным праздником в Химках

На базе аварийно-спасательной службы «ХимСпас» в Химках отметили День спасателя Российской Федерации. Сотрудники службы, активные жители и почетные гости стали участниками торжественного мероприятия.

«Профессия спасателя — это не просто работа, это призвание сильных и мужественных людей. Каждый день вы рискуете собой ради других, приходите на помощь в самые трудные минуты. Ваша доблесть и профессионализм вызывают огромное уважение и являются примером для всех нас», — выделил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Участников познакомили с историей развития профессиональных спасательных служб в России и с гордостью вспомнили подвиги выдающихся химчан-спасателей, чьи имена навсегда вошли в историю города. Сотрудников «ХимСпас» наградили памятными знаками и благодарственными письмами.

«Спасатели — настоящие герои, и сегодня их мужество и профессионализм востребованы как никогда. Они работают и в зоне проведения специальной военной операции, разбирая завалы, спасая мирных жителей и рискуя своими жизнями под обстрелами. Мы гордимся ими и благодарим за их самоотверженный труд», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Это патриотическое событие стало частью масштабной программы мероприятий в Химках, которая идет с прошлого года. Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками специальной военной операцией. Каждое из событий укрепляет сплоченное и сознательное общество.